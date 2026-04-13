Москвичам предложат более 3,5 тыс. вакансий на ярмарке трудоустройства

«Москва — город широких возможностей, где каждый житель может построить свою модель успешной карьеры. В столице доступны различные программы для переобучения, а также помощь в трудоустройстве. В рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства мы представим соискателям свыше 3,5 тыс. вакансий от более 160 ведущих компаний из разных отраслей экономики. Мероприятие пройдет сразу на пяти площадках. Впервые одной из них станет центр практического обучения “Профессии будущего” в Печатниках. Посетители ярмарки смогут пройти профориентационное тестирование, получить рекомендации экспертов, напрямую пообщаться с крупнейшими работодателями города и сразу принять приглашение на дальнейшие этапы отбора. Отдельное внимание мы уделяем ветеранам СВО и их семьям: для них будет проведен специализированный фестиваль вакансий. Для участников предусмотрены консультации карьерных экспертов и помощь в построении профессионального трека с учетом опыта и запроса», — рассказала заммэра.