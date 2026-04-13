Москвичам предложат более 3,5 тыс. вакансий на ярмарке трудоустройства

17 апреля в Москве пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, где соискателям представят свыше 3,5 тыс. вакансий от более чем 160 компаний. Мероприятие состоится на пяти площадках, включая центр «Профессии будущего» в Печатниках, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
«Москва — город широких возможностей, где каждый житель может построить свою модель успешной карьеры. В столице доступны различные программы для переобучения, а также помощь в трудоустройстве. В рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства мы представим соискателям свыше 3,5 тыс. вакансий от более 160 ведущих компаний из разных отраслей экономики. Мероприятие пройдет сразу на пяти площадках. Впервые одной из них станет центр практического обучения “Профессии будущего” в Печатниках. Посетители ярмарки смогут пройти профориентационное тестирование, получить рекомендации экспертов, напрямую пообщаться с крупнейшими работодателями города и сразу принять приглашение на дальнейшие этапы отбора. Отдельное внимание мы уделяем ветеранам СВО и их семьям: для них будет проведен специализированный фестиваль вакансий. Для участников предусмотрены консультации карьерных экспертов и помощь в построении профессионального трека с учетом опыта и запроса», — рассказала заммэра.
15, 16 и 17 апреля на площадках ярмарки свои вакансии представят РЖД, «Сбер», Московский метрополитен, завод «Москвич», ГК «ПИК», «Перекресток», ВТБ, «Сибур», «Российские космические системы», «Россети Московский регион», «Мосгортранс», аэропорт Внуково, «Москвариум», «МОЭК», Минприроды России, Московский машиностроительный завод «Авангард», ОЭЗ «Технополис Москва», Центр международной торговли, ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева, «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина», московский комбинат «Очаково», Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского, «Объединенная энергетическая компания», Фонд развития территорий, «Мосавтосантранс» и другие.
Мероприятие призвано помочь горожанам найти работу, используя механизмы быстрого подбора и переобучения.