Экс-глава дептранса Новосибирска избежал колонии

В Новосибирске вынесли приговор бывшему начальнику департамента транспорта мэрии Константину Васильеву. Чиновнику грозила колония, но он её избежал. Следствие считало, что Васильев перечислил предприятию 48 миллионов рублей из городского бюджета в качестве субсидии на разработку проектно-сметной документации. Деньги ушли, а работы так и не выполнили. При этом сам Васильев подписал отчёт о целевом использовании средств. Его задержали ещё в марте 2024 года.
Суд оправдал бывшего чиновника по статье о злостном неисполнении решений суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». Однако признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил на тот же срок занимать должности в органах местного самоуправления.
«Васильев К. А. освобождён от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его полным отбытием», — суд зачёл всё время, проведённое чиновником в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определённых действий. Мэрия Новосибирска сначала подала гражданский иск на 48 миллионов, но потом отказалась от него — ущерб был возмещён. Арест с денежных средств Васильева сняли. Приговор пока не вступил в законную силу.