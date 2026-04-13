В Башкирии у подножия Торатау заметили семейство лосей

В Ишимбайском районе заметили лосей, вышедших к людям. Трое сохатых перебегали дорогу недалеко от шихана Торатау и попали в объектив нашего фотографа Олега Яровикова. Автомобилисты, заставшие эту «миграцию», остановились, чтобы не спугнуть животных и дать им возможность скрыться в лесу.