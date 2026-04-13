В Башкирии у подножия Торатау заметили семейство лосей

«Башинформ» публикует эксклюзивные кадры фотокорреспондента Олега Яровикова.

В Ишимбайском районе заметили лосей, вышедших к людям. Трое сохатых перебегали дорогу недалеко от шихана Торатау и попали в объектив нашего фотографа Олега Яровикова. Автомобилисты, заставшие эту «миграцию», остановились, чтобы не спугнуть животных и дать им возможность скрыться в лесу.

По разъяснениям минэкологии Башкирии, выход лосей к людям весной, в апреле и мае, связан с перемещением диких животных в новые места обитания. Молодые лосята начинают вести самостоятельный образ жизни после того, как годовалых «подростков» отгоняют от себя самки.

Животные ищут безопасные места, но могут не испугаться городской среды и не увидеть опасности в транспорте. Поэтому в ведомстве призывают жителей республики, особенно водителей, быть внимательнее.

Ранее в районе поселка Чесноковка водитель заметил двух животных, похожих на волков.