Стало известно, на каком этапе находится вопрос реконструкции Триумфальной арки

Напомним, что уменьшенную копию триумфальной арки конца 19 века планируют воссоздать в Нижнем Новгороде. Ее построят рядом с останцами исторического объекта, обнаруженного во время земляных работ на улице Советской осенью 2024 года. Подлинность арки подтвердили эксперты, проводившие исследование: она была построена к приезду императора Николая II в Нижний Новгород в 1896 году.