Стало известно, на каком этапе находится вопрос реконструкции Триумфальной арки

Комплекс проектно-изыскательских работ проводит подрядчик в рамках реконструкции Триумфальной арки в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации города.
Основные работы подрядная организация планирует завершить в этом году.
Напомним, что уменьшенную копию триумфальной арки конца 19 века планируют воссоздать в Нижнем Новгороде. Ее построят рядом с останцами исторического объекта, обнаруженного во время земляных работ на улице Советской осенью 2024 года. Подлинность арки подтвердили эксперты, проводившие исследование: она была построена к приезду императора Николая II в Нижний Новгород в 1896 году.
Муниципальное казённое учреждение «ГлавУКС Нижнего Новгорода» объявило электронный аукцион на проведение восстановительных работ. Стоимость контракта оценивалась в 314,8 миллиона рублей. Приём заявок завершился 15 мая. После проведения конкурса на поиск подрядчика для реставрации Триумфальной арки желающих это сделать не нашлось. Согласно данным на портале госзакупок, на объявленный аукцион не поступило ни одной заявки.
Летом 2025 года через новый конкурс был определен генподрядчик — АО «ТСНРУ», ставший единственным участником аукциона. Сумма контракта составила 314,8 млн рублей, средства на эти цели выделят из городского бюджета. Завершить строительство арки необходимо будет до 10 августа 2026 года, а универсального выставочного пространства — до 15 ноября.
