Двух животных спасли в минувшие выходные в Нижнем Новгороде

Первый случай произошел в Сормовском районе. Прохожие сообщили сотрудникам аварийно-спасательного отряда о том, что черный пес упал в яму на частной территории. Четвероногий позволил спасателям поднять себя по лестнице наверх. К счастью, он не получил травм и отделался испугом. Еще одна спасательная операция прошла в Приокском районе. Белый домашний кот по кличке Софит упал на забор и наткнулся на железные прутья. Пушистик чудом уцелел. Спасатели аккуратно сняли его с ограждения и извлекли из кожи все железки с помощью специального оборудования. Затем кота передали ветеринарам.