Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» отчитался об используемом имуществе в 2025 году

Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» представил отчет об используемом имуществе в 2025 году.
Согласно отчету, в центре используется 33 ноутбука, 7 компьютеров, 2 фотоаппарата, 4 видеокамеры, 5 телевизоров, 20 наушников, 3 проектора, 1 умная колонка, 1 интерактивный стол, 1 игровая приставка, 1 светодиодный экран и др.
За учреждением закреплено несколько объектов недвижимого имущества, в первую очередь, это два филиала центра. Один из них находится по адресу: улица Ады Лебедевой, 149 (пом. 99), второй на Красномосковской, 42 (пом. 70). Там и ведется основной фронт работ.
«Мы — команда неравнодушных людей, работая в атмосфере открытости и дружественности, объединяем волонтеров, оказываем поддержку волонтерским организациям города, а также даем возможность людям развивать себя и делаем это профессионально для того, чтобы те, кто прикоснулся к доброму делу, смог присоединиться к единомышленникам — волонтерскому движению города Красноярска и знал, что помогать и просить о помощи — это нормально», — говорится на сайте центра.
В распоряжении учреждения есть открытое пространство для инициатив молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Там можно забронировать помещение на выбор (фуд-корт, холл, конференц-зал, танцевальный и круглый залы) для своих собраний с друзьями, проведения собственных мероприятий на бесплатной основе. Центр широко известен в городе и активно участвует в организации экологических и просветительских акций, вместе с красноярцами помогает нуждающимся.