В Благовещенском соборе Воронежа прошла очень красивая пасхальная служба

Ночью в воскресенье, 12 апреля, в Воронеже была совершена пасхальная служба в Благовещенском соборе. Службу возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.

Торжественная литургия в честь Светлого Христова Воскресения началась ровно в полночь. Литургию проводил митрополит Леонтий. Перед началом пасхального богослужения храм был погружен в полумрак. Священнослужитель приступил к чтению канона Великой Субботы, рассказывая о погребении Христа. Затем Плащаницу, на которой изображен Спаситель, сняли с символического гроба и внесли в алтарь. Это ознаменовало завершение полунощницы — молебна, предшествующего главному христианскому празднику.

Кроме того, в сам день Пасхи в этом соборе была совершена Великая вечерня.

По всей Воронежской области праздничные богослужения прошли во всех храмах региона. Полиция обеспечивала порядок на всех участках.