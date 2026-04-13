В Благовещенском соборе Воронежа прошла очень красивая пасхальная служба

Торжественная литургия в честь Светлого Христова Воскресения началась ровно в полночь. Литургию проводил митрополит Леонтий. Перед началом пасхального богослужения храм был погружен в полумрак. Священнослужитель приступил к чтению канона Великой Субботы, рассказывая о погребении Христа. Затем Плащаницу, на которой изображен Спаситель, сняли с символического гроба и внесли в алтарь. Это ознаменовало завершение полунощницы — молебна, предшествующего главному христианскому празднику.