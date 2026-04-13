Германия согласовала меры по снижению налога на топливо

Источник: РБК

Правительство Германии согласовало ряд мер на €1,6 млрд для смягчения последствий резкого роста цен на топливо. Об этом пишет Bloomberg.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в число мер входит снижение налога на бензин на 17 центов за литр в течение ближайших двух месяцев. Также в этом году будет введена необлагаемая налогом премия для работодателей в размере €1000.

«Мы не можем устранить всю неопределенность, связанную с мировыми потрясениями, поэтому эта мера носит ограниченный характер», — сказал он.

6 апреля Евросоюз предостерег национальные правительства от превращения энергетического кризиса на фоне войны в Иране в финансовый.

Еврокомиссия настаивает на ограничении предлагаемых мер, таких как энергетические субсидии, снижение налогов и потолок цен. Брюссель стремится избежать повторения энергетического кризиса 2022 года, который привел к безудержной инфляции и раздуванию дефицита бюджета.

