Супруги сгорели заживо в частном доме под Волгоградом, 4 детей спасены

Почувствовав задымление, дети смогли самостоятельно выбраться на улицу, хотя и отравились угарным газом.

Трагедия случилась в Иловлинском районе. В хуторе Озерки в частном доме во время пожара погибли супруги. Находившиеся в доме дети смогли спастись, сообщают в СУ СК по Волгоградской области.

По предварительным данным, пожар начался 13 апреля около пяти утра. В этот момент в доме находились муж с женой, две их несовершеннолетние дочери и приятель девочек с младшей сестрой.

«Почувствовав задымление, дети смогли самостоятельно выбраться на улицу, хотя и отравились угарным газом. Их госпитализировали в волгоградскую больницу. Взрослых спасти не удалось — их тела обнаружили спасатели в ходе тушения пожара», — уточняет представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.

Как сообщили «АиФ-Волгоград» в облздраве, одна из пострадавших девочек находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии. Двое других пострадавших остаются в отделении токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

После случившейся трагедии теротделение СУ СК организовало проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным выводам специалистов, причиной трагедии стал неисправный электроприбор — именно в той комнате, где он находился, зафиксирован очаг возгорания.

Ранее курящая пенсионерка погибла в Волгограде из-за непотушенной сигареты.