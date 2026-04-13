В кирхе Рудау планируют запустить по рельсам вагонетку, которая пролежала на дне реки не менее 80 лет

Орденскую мельницу в Рудау (посёлок Мельниково под Зеленоградском) построили в 1291. Вплотную к замку заложили кирху с оборонительной башней, которая в 1764 и 1818 годах подвергалась разрушениям в результате стихийных бедствий, но была восстановлена. Во время войны кирха не пострадала и впоследствии использовалась как зерносушилка. Позже её забросили, но несколько лет назад у здания появился арендатор. Сейчас на территории старинного храма работает музей.