В кирхе Рудау планируют запустить по рельсам вагонетку, которая пролежала на дне реки не менее 80 лет

На территории кирхи Рудау к началу мая появится новый экспонат: его можно будет не только увидеть, но и почувствовать в движении. На открытой площадке установят старинную вагонетку, которую подняли со дна реки и восстановили вместе с подлинным участком рельсов. Об этом «Клопс» рассказал арендатор кирхи.
История началась почти случайно. В прошлом году специалисты областного «Водоканала» отреставрировали старинную вагонетку и сделали из неё музейный экспонат. Сотрудники парка-музея Рудау идею оценили, однако собственной вагонетки у них не было.
Но повезло: друг кирхи, который увлекается подводным поиском, вытащил из речного ила искомый предмет. А незадолго до этого в лесу, на месте старой мельницы, нашли изогнутые вагонеточные рельсы — около семи метров пути с сохранившимися железными шпалами. По словам арендатора кирхи, этот металл едва не оказался в пункте приёма.
«По реставрации ничего особо сложного, — поделились в кирхе. — Были заменены прогнившие элементы рамы, перебраны и смазаны ступицы колес. Сложновато было снять колёса: они сильно прикипели, пролежав в воде как минимум с послевоенных времён».
Ручки вагонетки изготовили по старым фотографиям — получилось очень удобно. Кроме того, мастера подварили шпалы, выпрямили помятые рельсы и подобрали утраченные болты.
Сейчас экспонат полностью восстановлен и ожидает окончательного монтажа. За две недели мастерам предстоит сделать башмаки-упоры, а также проложить рельсы. Завершить установку планируют к 1 мая.
«Нашу вагонетку будем считать мельничной. Ведь мы уже неоднократно рассказывали, что механизированная мельница в Рудау была крупнейшей на Самбии, и именно в честь неё советским правительством и был назван наш посёлок», — рассказали в музее.
Авторы идеи планируют, что дети смогут катать друг друга на вагонетке — чтобы не только увидеть старинный артефакт, но и понять, как он работал. Как подчёркивают сотрудники, конструкция тяжёлая, поэтому пользоваться ею можно будет только под контролем взрослых.
Орденскую мельницу в Рудау (посёлок Мельниково под Зеленоградском) построили в 1291. Вплотную к замку заложили кирху с оборонительной башней, которая в 1764 и 1818 годах подвергалась разрушениям в результате стихийных бедствий, но была восстановлена. Во время войны кирха не пострадала и впоследствии использовалась как зерносушилка. Позже её забросили, но несколько лет назад у здания появился арендатор. Сейчас на территории старинного храма работает музей.
В марте на территории кирхи Рудау появился первый в Калининградской области памятник вождю пруссов.