С начала 2026 года в Красноярске отловили почти 500 бездомных собак

С территории большого Красноярска с начала 2026 года отловили 455 собак. 96 из них в посёлке Солонцы, ставшем частью краевой столицы. Сейчас эта территория находится на особом контроле у бригад отловщиков. С начала этого года туда выезжали более 200 раз.
По информации пресс-службы мэрии, жалобы от жителей города круглосуточно принимаются по телефону 223−85−05. Диспетчеры незамедлительно передают такие сигналы для формирования планов-заданий бригадам отлова. Они отрабатываются в течение 24 часов. Подрядчики выезжают на каждое место, откуда поступают жалобы. Также в Красноярске проводятся специальные рейды. В каждом районе города выявляют новые стаи, места прикорма, будки, проводят работу с предпринимателями, владельцами баз, строек, жителями, которые выпускают собак на самовыгул.
«Собак отлавливают гуманным способом и доставляют в пункт временного содержания. Там животные находятся 20 дней. За это время их осматривают, проводят освидетельствование на наличие признаков агрессивности. Если агрессивность не фиксируется, собаку стерилизуют, лечат, ставят прививку от бешенства и отпускают в среду обитания с биркой на ухе. Считается, что таким образом можно естественным способом сократить количество уличных животных. Если агрессивность собаки в пункте временного содержания подтверждается, то в среду обитания её не выпустят. Она остается в приюте на 30 дней, в течение которых ей ищут новых владельцев. Сейчас такая работа ведётся особенно активно», — пояснили в городской администрации.
Если хозяева находятся, животных отдают по договору после стерилизации, вакцинанции и биркования. Все процедуры в этом случае проводятся за счёт новых владельцев. Такие животные могут жить в приютах, квартирах, домах, на частных территориях, но в среду обитания их выпускать нельзя. В случае обнаружения подобных фактов, забравшего также ждёт штраф, а в отдельных случаях — уголовная ответственность. Если собаку за 30 дней не заберут, то по закону животное необходимо усыпить.
В мэрии напомнили, что отлову подлежат собаки, которые находятся на улице без владельца и не имеют бирок на ушах. Животных с бирками подрядчики могут отловить, только если они проявляют агрессию. В таком случае собака будет доставлена в пункт временного содержания и пройдёт дополнительные процедуры осмотра и освидетельствования.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.