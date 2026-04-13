Рособрнадзор заявил, что основная волна ЕГЭ не будет стартовать до 1 июня

С 2026 года основной период сдачи ЕГЭ в России будет начинаться не раньше 1 июня, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Источник: РБК

С 2026 года основной период сдачи ЕГЭ в России будет начинаться не раньше 1 июня, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

«В этом году впервые и в последующие годы Единый государственный экзамен будет начинаться не ранее 1 июня…» — сказал он.

Музаев отметил, при сдаче ЕГЭ до начала лета учителя не успевают подготовиться к организации экзамена, а школы не могут провести выпускные и последние звонки.

В 2025 году основная волна ЕГЭ началась в России 23 мая. В 2026 году первые экзамены в основной период начнутся 1 июня, в этот день одиннадцатиклассники напишут литературу, химию и историю. Основной период сдачи продлится до 19 июня, следует из расписания экзаменов.

В конце февраля число зарегистрировавшихся на сдачу ЕГЭ школьников достигло 747 тыс. Самым востребованным предметом стала профильная математика — ее выбрали больше половины выпускников.

