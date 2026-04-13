Рособрнадзор заявил, что основная волна ЕГЭ не будет стартовать до 1 июня

В 2025 году основная волна ЕГЭ началась в России 23 мая. В 2026 году первые экзамены в основной период начнутся 1 июня, в этот день одиннадцатиклассники напишут литературу, химию и историю. Основной период сдачи продлится до 19 июня, следует из расписания экзаменов.