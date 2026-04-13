На кейс-чемпионате в Приэльбрусье представили научно-популярные турмаршруты

Финал межвузовского кейс-чемпионата «Мост через коды: научный тур как диалог регионов» прошел на базе Эльбрусского учебно-научного комплекса Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ). Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.
Сначала студенты КБГУ и Пятигорского государственного университета посетили установочные лекции и сформировали смешанные команды. Затем участники презентовали свои научно-популярные туристские маршруты. Они объединяли науку, природу и историю регионов. Задача каждой команды — составить маршрут-проводник в мир научных исследований и межрегионального диалога.
«Научно-популярный туризм наряду с промышленным сегодня находится в начале своего развития, но при этом они не менее интересны, чем традиционные виды. И наша задача — задать правильный вектор их дальнейшему развитию, превратить объекты научно-популярного и промышленного туризма в настоящие точки притяжения туристов», — отметила начальник отдела развития туризма Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии Виолетта Каскулова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.