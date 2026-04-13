Прокуратура потребовала конфисковать имущество экс-ректора ВГУЭС и бывшего прокурора Приморья

В Ленинский районный суд Владивостока поступил иск заместителя Генерального прокурора РФ о конфискации имущества, полученного, по версии ведомства, в результате нарушений антикоррупционного законодательства. Ответчиками выступают бывший ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадий Лазарев, экс-прокурор Приморья Валерий Василенко, их родственники, а также ряд компаний — в общей сложности 14 физических и юридических лиц, об этом сообщается на сайте суда.
«В производство Ленинского районного суда Владивостока поступило исковое заявление заместителя Генерального прокурора РФ, действующего в интересах РФ, к Лазареву Геннадию Иннокентьевичу, Лазаревой Ирине Петровне, Лазареву Иннокентию Геннадьевичу, Лазаревой Ладе Михайловне, Василенко Валерию Владимировичу, Василенко Наталье Михайловне, Королевой Анастасии Дмитриевне, Мирошниченко Игорю Ивановичу, Мирошниченко Ольге Игоревне, Мирошниченко Андрею Игоревичу, ООО “КЭН”, ООО “Аванта”, ООО “Лига”, ООО “Одиссей”, ООО “Иммобилиаре”, ООО “Техносервис” об обращении в доход РФ имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции», — говорится в сообщении.
Среди третьих лиц — Росимущество, АО «Восточная верфь», регистраторская компания Р. О. С. Т. и финансовый управляющий Лазарева. Объём иска составляет 22 тома. Дело принято к производству, а подготовительное заседание назначено на 17 апреля.
Иск подан в интересах РФ с требованием обратить спорные активы в доход государства в рамках законодательства о противодействии коррупции.
Напомним, Геннадий Лазарев, уже лишившийся большей части активов, обвиняется в создании преступного сообщества, похитившего денежные средства почти на 7000 млн рублей, в том числе более 13 млн рублей у АО «Восточная верфь», совладельцем которого ещё недавно был экс-депутат.
Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Владивостока в феврале обратил в доход государства имущество Лазарева, членов его семьи, ряда физлиц и аффилированных с ними структур.
В доход РФ обращено более 200 объектов недвижимого имущества, принадлежащих девяти ООО и другим аффилированным с ответчиками структурам, а также 26 тысяч штук обыкновенных акций АО «Восточная верфь», принадлежащих Лазареву, и 17 тыс. штук обыкновенных акций АО «Восточная верфь», зарегистрированных на Тамару Леонтьеву.