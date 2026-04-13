Прокуратура потребовала конфисковать имущество экс-ректора ВГУЭС и бывшего прокурора Приморья

В Ленинский районный суд Владивостока поступил иск заместителя Генерального прокурора РФ о конфискации имущества, полученного, по версии ведомства, в результате нарушений антикоррупционного законодательства. Ответчиками выступают бывший ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадий Лазарев, экс-прокурор Приморья Валерий Василенко, их родственники, а также ряд компаний — в общей сложности 14 физических и юридических лиц, об этом сообщается на сайте суда.