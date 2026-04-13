Расписание маршрута Э-31 в Нижнем Новгороде изменили с 13 апреля

Время работы электробусов Э-31 продлили в Нижнем Новгороде с 13 апреля. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Количество транспортных средств на направлении вырастет до девяти единиц. Это позволит увеличить количество рейсов на 16%.
Теперь первое отправление с остановки на площади Горького происходит в 6:09. Последний рейс будет отправляться в 22:55. От автовокзала в Щербинках первый утренний рейс сдвинется на 5:53, последнее отправление — в 22:10.
Расписание также скорректировано на маршрутах Э-4, Э-11, Э-12 и Э-14, благодаря этому выросло число рейсов. В ЦРТС добавили, что изменения стали возможны благодаря снижению дефицита водителей.
Напомним, движение трамваев № 27 восстановлено на Окском съезде в Нижнем Новгороде.