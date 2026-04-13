Музей в ФРГ запретил вход россиянам, украинцам и еще гражданам 24 стран

В 2023 году Forbes писал, что Дания для обучения украинских военных взяла хранившиеся в немецких музеях танки Leopard 1A5. Как отмечало издание, датская армия была самым последним оператором Leopard 1A5 и вывела из эксплуатации последний танк в 2005 году, заменив их более тяжелыми Leopard 2. На складах хранились почти 100 танков, однако они были в худшем состоянии, чем музейные образцы. Поэтому датчане обратились к трем музеям, где были Leopard 1A5. Те одолжили шесть рабочих танков, чтобы тренировки украинских военных начались немедленно.