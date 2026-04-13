Музей в ФРГ запретил вход россиянам, украинцам и еще гражданам 24 стран

Музей военной техники в Кобленце (WTS) запретил вход гражданам 26 стран, включая Россию, Белоруссию и Украину. Об этом сообщается на сайте музея.
«В связи с требованиями военной безопасности доступ к коллекции в настоящее время запрещен гражданам государств, включенных в список государств, определенный в пункте 17 статьи 13 закона о проверке благонадежности (SÜG)», — говорится в сообщении.
Среди стран, гражданам которых запрещен вход, также Афганистан, Алжир, Армения, Азербайджан, Китай, Грузия, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, КНДР, Куба, Лаос, Ливан, Ливия, Молдавия, Пакистан, Судан, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Вьетнам.
Коллекция военной техники была создана в 1961—1962 годах на испытательном полигоне № 91 бундесвера в Меппене/Эмсланде. С 1982 года она находится в Кобленце, где также расположена штаб-квартира Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера (BAAINBw), к которому музей относится. Это одна из крупнейших подобных коллекций в Европе, отмечается на сайте WTS. С 1982 года экспозицию посетили более 1 млн человек.
Среди экспонатов — французский танк Renault FT 17, разработанный в конце Первой мировой войны, модель в разрезе основного немецкого боевого танка Leopard 1, прототипы и предсерийные модели Вооруженных сил Германии и НАТО, включая боевую машину пехоты Marder 2 и Kampfpanzer 70, колесная техника (VW Kübelwagen, Schwimmwagen, разработанный Porsche, бронированная экспериментальная машина на базе VW Touareg и прототип бронетранспортера Boxer). В коллекцию входят стрелковое оружие и пулеметы, артиллерийская техника, боеприпасы, ракетная техника, противотанковое оружие, колесная и гусеничная техника и др.
Украина начала получать Leopard 1A5 от Германии и других стран в 2023 году. Минобороны России неоднократно отчитывалось об их уничтожении.
В 2023 году Forbes писал, что Дания для обучения украинских военных взяла хранившиеся в немецких музеях танки Leopard 1A5. Как отмечало издание, датская армия была самым последним оператором Leopard 1A5 и вывела из эксплуатации последний танк в 2005 году, заменив их более тяжелыми Leopard 2. На складах хранились почти 100 танков, однако они были в худшем состоянии, чем музейные образцы. Поэтому датчане обратились к трем музеям, где были Leopard 1A5. Те одолжили шесть рабочих танков, чтобы тренировки украинских военных начались немедленно.
