В минсельхозе сообщили, что все пострадавшие от заморозков хозяйства продолжают работу

О планах ввести режим ЧС из-за заморозков, охвативших большую часть региона, стало известно в конце мая 2025 года. Тогда же министр сельского хозяйства области Артём Иванов заявил, что регион в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. В эфире ЦУР 24 июня министр сообщил, что указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве должен появиться в ближайшее время. Тогда же Иванов подчеркнул, что в бизнес-моделях производителей уже заложены коммерческие риски в 10−15%. Режим ЧС официально ввели 25 июня. Уже в начале июля облвласти планировали его отменить, однако сделали это лишь 1 августа.