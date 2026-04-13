По пути к здоровью. Почему нужно снижать вес и какие средства помогут

В апреле отмечается Всемирный день здоровья, который призван обратить внимание людей на важность здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
Тематика праздника в 2026 году — «Вместе к здоровью. Вместе с наукой», говорящая о том, как важно использовать научные данные для сохранения здоровья. Одним из наиболее серьезных факторов, которые подрывают здоровье, сегодня является избыточный вес. По оценкам экспертов, к 2035 году половина населения планеты будет жить с лишним весом. Специалисты Минздрава России отмечают, что ожирение — это не просто фактор риска развития инсультов, инфарктов и других патологий, а отдельное заболевание. Оно является хроническим, рецидивирующим.
Разберемся, что из себя представляет научный подход к избыточной массе тела и ожирению. И что делать тем, кто столкнулся с этой проблемой?
Что говорит наука
Начнем с современного понимания природы жировой ткани. Оказывается, лишние сантиметры на талии или бедрах — это не просто жир, а активный эндокринный орган.
"За последние 30 лет наши представления о жировой клетке кардинально изменились, — рассказал профессор, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывно последипломного образования Минздрава России Александр Аметов. — В 2015 году впервые была опубликована информация, что жировая клетка производит и выделяет более 800 биологически активных веществ, которые участвуют в регулировании практически всех функций нашего организма. И тогда возникает необходимость не бороться с жировой клеткой, а научиться управлять через внедрение результатов научных исследований.
Важная характеристика жировой клетки — способность к расширению. На научном языке это называется пластичность, метаболическая гибкость жировой клетки. Она может быть здоровой, неповрежденной — иметь нормальный неразрушенный каркас, то есть свой, условно, футляр. Тогда говорят о метаболическом здоровье. Другая история — гипертрофия адипоцитов (жировых клеток), разрыв внеклеточного матрикса, окружающего клетки. Жир начинает поступать туда, где его не должно быть: печень, сердце, почки, бета-клетки поджелудочной железы
Почему диеты не помогут
Вот почему важно снижать вес при значительном избытке массы тела. Но сделать это с помощью только диеты практически нереально. Чем больше накапливается жировой ткани, тем сильнее нарушается регуляция пищевого поведения, которая осуществляется в том числе с помощью гормонов. Сигнал о сытости не достигает мозга, и человек переедает.
«На эти внутренние поломки повлиять очень сложно, если пытаться сделать это только через модификацию образа жизни. Поэтому мы говорим именно о лечении пациентов с избыточной массой тела и ожирением (раз уж мы приняли факт, что это хроническое заболевание). И у нас сейчас появились лекарственные средства, которые способны воздействовать на регуляцию тех поломок, которые происходят внутри организма при избыточной массе тела и ожирении», — объяснила главный врач Профессорской клиники эндокринологии и диабета, кандидат медицинских наук Олеся Гурова.
Врач назвала официальные показания для назначения фармакотерапии. Человек с избыточным весом имеет за спиной безуспешные попытки снизить вес просто при помощи диеты, плюс сопутствующие этому избыточному весу проблемы — гипертония, диабет и другие.
Чем лечиться
К современной фармакотерапии относится специальная группа препаратов — агонисты рецепторов глюкагоноподобного гормона-1 (ГПП-1). Например, это лекарства под такими названиями, как «Оземпик», «Вегови», «Велгия Эко». Основное действующее вещество в них — это аналоги наших природных гормонов, которые вырабатываются в организме после еды. Они подают сигнал мозгу о наступлении сытости, замедляют эвакуацию пищи из желудка, что помогает дольше чувствовать сытость, и стимулируют выработку инсулина для снижения сахара. Исследования показали, что эти препараты не только снижают вес, но и способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой и других систем, увеличивают продолжительность жизни.
При этом сегодня есть возможность пользоваться более доступными российскими препаратами. Стоит отметить, что разработки отечественных производителей не уступают, а в чем-то даже превосходят западные. В частности, российские ученые разработали собственную улучшенную технологию получения субстанции (в ней значительно меньше примесей), инновационные системы доставки, что позволяет отказаться от консервантов, которые могут вызывать аллергические реакции. Поэтому терапия становится безопаснее. Кроме того, уникальный автоматический автоинжектор делает инъекцию более удобной и комфортной.
Есть российские препараты, которые производятся по технологии полного цикла — от субстанции до готового лекарства, а значит, не зависят от зарубежных поставок ингредиентов.
По словам Олеси Гуровой, эффект таких препаратов, как «Велгия Эко», выходит за рамки простого контроля уровня глюкозы и снижения массы тела, реализуя широкий спектр плейотропных эффектов, что оказывает существенное влияние на качество жизни пациентов. «Имея очевидные преимущества в виде выбора формы доставки, длительного периода действия, а также профиля высокой эффективности и безопасности, этот препарат может рассматриваться в качестве мощного терапевтического агента для широкого круга пациентов», — отмечает врач.
Полкило в неделю
Также важно понимать, что вес необходимо снижать постепенно.
«Наша первичная цель — это потеря примерно 5−10% от исходной массы тела за полгода-год, — утверждает Олеся Гурова. — Во-первых, это оказывает большое позитивное влияние на состояние органов и систем организма, который лишился даже небольшого количества жировой массы. У людей с нарушениями углеводного обмена, сахарным диабетом, повышенным давлением мы наблюдаем положительный эффект по всем этим заболеваниям. Может снижаться, например, количество сахароснижающих, антигипертензивных препаратов, когда происходит такая динамика веса. А второй очень важный момент состоит в том, что для большинства пациентов это тот результат, который реально удерживать. У человека, который худеет стремительно, за короткое время, вводя все возможные ограничения, очень мало шансов удержать результат. Получается, что физиологическая потеря веса — это примерно полкило в неделю».
Если к фармакотерапии добавить сбалансированное питание и регулярную физическую активность, даже такую простую, как пешие прогулки и ходьба по лестнице, то результат будет гораздо лучше.
Также часто эффективна бывает психологическая поддержка при снижении веса и модификации образа жизни. Поэтому не стоит отказываться от консультации психолога.
Потому что самое сложное — не отказ от конкретных продуктов, а работа с внутренними установками, поиск новой мотивации и борьба с выгоранием. Иногда за пищевыми привычками стоят глубокие эмоциональные связи, убеждения и способы справляться со стрессом. Иногда за желанием поесть скрывается потребность в отдыхе или поддержке. Важно научиться находиться ресурсы для восстановления вне еды.
Таким образом, именно комплексный подход — назначения эндокринолога вместе с рекомендациями диетолога, психолога, врача ЛФК — сегодня считается «золотым стандартом» в лечении ожирения и избыточной массы тела. Поэтому не стоит заниматься самолечением и искать диеты в интернете. Лучше сразу обратиться к специалистам и получить эффективную помощь.