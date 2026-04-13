По пути к здоровью. Почему нужно снижать вес и какие средства помогут

«Наша первичная цель — это потеря примерно 5−10% от исходной массы тела за полгода-год, — утверждает Олеся Гурова. — Во-первых, это оказывает большое позитивное влияние на состояние органов и систем организма, который лишился даже небольшого количества жировой массы. У людей с нарушениями углеводного обмена, сахарным диабетом, повышенным давлением мы наблюдаем положительный эффект по всем этим заболеваниям. Может снижаться, например, количество сахароснижающих, антигипертензивных препаратов, когда происходит такая динамика веса. А второй очень важный момент состоит в том, что для большинства пациентов это тот результат, который реально удерживать. У человека, который худеет стремительно, за короткое время, вводя все возможные ограничения, очень мало шансов удержать результат. Получается, что физиологическая потеря веса — это примерно полкило в неделю».