В Прикамье пересмотрят пособия многодетным семьям с превышением дохода

Единое пособие в Прикамье с начала 2026 года получают родители более 45 тысяч детей и 1 100 будущих мам.

Отделение СФР по Пермскому краю проактивно пересмотрит отказные решения по единому пособию для многодетных семей, чей доход незначительно превысил прожиточный минимум, сообщили в пресс-службе ведомства.

Если среднедушевой доход окажется выше регионального прожиточного минимума не более чем на 10%, родителям назначат выплату, рассказала управляющий Отделением Юлия Зобина. Раньше даже превышение на несколько рублей становилось причиной отказа. Сейчас пособие автоматически пересмотрят для семей, получивших отказ с января 2026 года.

Повторно обращаться в фонд не нужно — о решении уведомят в личном кабинете на Госуслугах.

Выплата составит 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка — в 2026 году в Прикамье это 8 450 рублей. Единое пособие в Прикамье с начала 2026 года получают родители более 45 тысяч детей и 1 100 будущих мам.

Новые правила касаются и продления пособия: если доход семьи вырос в период получения выплаты, при повторном обращении она вправе продлить её ещё на год при условии превышения не более 10%.

С 1 апреля 2027 года вводится дополнительное требование: для получения пособия заявитель должен проживать в России в статусе гражданина РФ не менее пяти лет. Исключения — граждане по рождению, жители новых территорий, участники программы переселения соотечественников, участники СВО и члены их семей, а также ветераны боевых действий.

Консультации доступны по телефону 8 800 100 0001 и в соцсетях Социального фонда России по Пермскому краю.