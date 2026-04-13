В Прикамье пересмотрят пособия многодетным семьям с превышением дохода

Если среднедушевой доход окажется выше регионального прожиточного минимума не более чем на 10%, родителям назначат выплату, рассказала управляющий Отделением Юлия Зобина. Раньше даже превышение на несколько рублей становилось причиной отказа. Сейчас пособие автоматически пересмотрят для семей, получивших отказ с января 2026 года.