В Воронежском краеведческом музее открыли выставку «Косберг сработал!»

10 апреля в Воронежском областном краеведческом музее состоялся вернисаж, посвященный 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Экспозиция (12+) получила легендарное название «Косберг сработал!» — именно эти слова первого космонавта олицетворяют титанический труд воронежских конструкторов во главе с Семёном Ариевичем Косбергом.
Открытие выставки было приурочено к Неделе космоса, которая впервые прошла в России. В рамках этой инициативы областной краеведческий музей подготовил цикл мероприятий, напоминая посетителям, что полет Гагарина — это не только прорыв и успех, но и навеки закрепленный за Россией статус ведущей мировой космической державы.
Центральное место на выставке заняли легендарные двигатели. Среди них — жидкостный ракетный двигатель РД-0109, разработанный в КБ химавтоматики (КБХА) в 1959—1965 годах под руководством главного конструктора Семёна Косберга. Именно этот двигатель использовался в составе третьей ступени ракеты-носителя «Восток» С. П. Королёва для запуска пилотируемых кораблей, включая корабль Юрия Гагарина, а также спутников серий «Космос», «Метеор» и «Электрон».
Также представили ракетные двигатели 1970-х годов, которые разрабатывались и изготавливались в Воронеже на КБХА и механическом заводе.
Экспозиция рассказала о судьбах тех, кто создавал космическую программу. С помощью воронежских двигателей, в том числе знаменитых «Протонов», были решены задачи планетарного масштаба: от запуска луноходов до посадок на другие планеты и сборки Международной космической станции — блоки «Заря» и «Звезда» летают до сих пор. К настоящему времени проведено уже более 300 запусков «Протонов».
Особое внимание уделили истории Воронежского механического завода (ВМЗ), который начал работу в 1928 году с выпуска зерноочистительных машин, а затем, пройдя через эвакуацию и выпуск авиамоторов для ПО-2, превратился в лидера по производству жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Сегодня ВМЗ участвует в долгосрочных федеральных и международных программах, производит не только космическую технику, но и нефтегазовое оборудование.
Среди почетных гостей вернисажа был Александр Витальевич Шмалий, полковник в отставке, начальник центра испытаний космодрома Байконур. За его плечами — более 350 успешных запусков ракет. Именно он был начальником стартового комплекса, откуда Юрий Гагарин отправился в космос. Александр Витальевич подчеркнул, что Воронеж — это город не только воинской славы, но и космической, и пожелал юным участникам мероприятия найти ту самую профессию, которая станет делом всей жизни.