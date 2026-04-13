В Воронежском краеведческом музее открыли выставку «Косберг сработал!»

Экспозиция рассказала о судьбах тех, кто создавал космическую программу. С помощью воронежских двигателей, в том числе знаменитых «Протонов», были решены задачи планетарного масштаба: от запуска луноходов до посадок на другие планеты и сборки Международной космической станции — блоки «Заря» и «Звезда» летают до сих пор. К настоящему времени проведено уже более 300 запусков «Протонов».