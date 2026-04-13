Калининград оказался на последнем месте рейтинга городов, где выгоднее всего инвестировать в недвижимость

Среднегодовая реальная доходность вложений в недвижимость в крупнейших городах в среднем в России в последние три года превышала 6%. Но ситуация в отдельных городах очень сильно отличается от средней картины по стране. Так, доходность выше 15% зафиксирована только в 5 городах. Калининград в списке после Орла и Якутска, на 79 месте с показателем доходности −2.9%. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.