Калининград оказался на последнем месте рейтинга городов, где выгоднее всего инвестировать в недвижимость

Вместе с ним в аутсайдерах стоит Якутск.

Калининград и Якутск замыкают рейтинг российских городов по доходности инвестиций в недвижимость. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости за последние три года.

Среднегодовая реальная доходность вложений в недвижимость в крупнейших городах в среднем в России в последние три года превышала 6%. Но ситуация в отдельных городах очень сильно отличается от средней картины по стране. Так, доходность выше 15% зафиксирована только в 5 городах. Калининград в списке после Орла и Якутска, на 79 месте с показателем доходности −2.9%. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.

В лидерах Абакан (25,3%), Оренбург (20,2%) и Челябинск (16,4%). В топ-10 также Курск, Магадан, Великий Новгород, Смоленск, Иваново, Симферополь и Горно-Алтайск.