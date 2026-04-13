20 нелегалов вывезли из Волгограда за неделю, с начала года — 222

С начала 2026 года Волгоградскую область покинули 222 иностранца, которые находились здесь незаконно. Только за последнюю неделю сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону выдворили из России еще 20 нарушителей миграционного законодательства.
Работа идет в плотном взаимодействии с коллегами из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области.
В списке выдворенных — граждане Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Причины разные: кто-то нарушил правила въезда в РФ, кто-то превысил разрешенный срок пребывания или игнорировал требования к режиму нахождения в стране.
Процедура административного выдворения — не формальность. Сначала устанавливается личность нарушителя, затем выносится решение суда или постановление уполномоченного органа. После этого приставы организуют этапирование до границы и передачу представителям пограничной службы.
Все действия фиксируются, права иностранных граждан при этом соблюдаются.
Ранее сообщалось о розыске участников драки в Пасхальное воскресенье.