В Черняховске мужчина избил гостью своей возлюбленной во время застолья — возбуждено уголовное дело

В полицию Черняховска обратилась 31-летняя женщина: она приехала из Калининграда в гости к подруге, но вечеринка закончилась побоями. В ходе застолья она повздорила с 32-летним ухажёром приятельницы. Мужчина несколько раз ударил её по голове, лицу и груди — предположительно, каким-то предметом.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Полиция выясняет обстоятельства конфликта, сообщили в УМВД по Калининградской области.