Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей к пенсии

Деньги зачислят на карты 15 апреля.

Калининградские участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы вместе с апрельской пенсией. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда по Калининградской области в понедельник, 13 апреля.

Федеральная выплата установлена указом президента РФ и составляет 10 тысяч рублей. Она положена тем, кто участвовал в боевых действиях, служил в действующей армии или получил инвалидность в годы войны.

«Получателям через почтовые отделения выплаты доставят вместе с пенсией по графику, уточнить который можно в офисах “Почты России”», — добавили в Соцфонде.

По данным на 9 апреля, в Калининграде 38 участников Великой Отечественной войны.

Ветеранам становления Калининградской области выплатят по 30 тысяч рублей в честь 80-летия региона.