Прямые рейсы из Балхаша в Алматы и Астану запустят летом

Рейсы между Балхашом и Астаной станут ежедневными. Их будет выполнять авиакомпания VetJet на самолётах Bombardier Q-400, рассчитанных на 78−86 пассажиров. Цена билета также составит от 16 тысяч тенге в одну сторону. Оба направления реализуются при государственной поддержке и входят в программу субсидирования региональных авиаперевозок.