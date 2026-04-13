Прямые рейсы из Балхаша в Алматы и Астану запустят летом

Полёты в Алматы будут выполняться пять раз в неделю авиакомпанией SCAT на самолётах Bombardier CRJ200. Вместимость воздушных судов составляет до 50 пассажиров. Стоимость билета в одну сторону — от 16 тысяч тенге.
Рейсы между Балхашом и Астаной станут ежедневными. Их будет выполнять авиакомпания VetJet на самолётах Bombardier Q-400, рассчитанных на 78−86 пассажиров. Цена билета также составит от 16 тысяч тенге в одну сторону. Оба направления реализуются при государственной поддержке и входят в программу субсидирования региональных авиаперевозок.
