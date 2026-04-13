Масштабный субботник и День древонасаждений проведут в Ростовской области

18 апреля в Ростовской области проведут общеобластной субботник, День древонасаждений и заключительный этап акции «Сад памяти». Объединить три мероприятия предложил глава региона Юрий Слюсарь, сообщили в донском минЖКХ.
Работы запланировали во всех 55 муниципалитетах. Жители Дона будут наводить порядок и заниматься высадкой озеленения: улицы городов и населенных пунктов украсят 25 тысяч деревьев и 11 тысяч кустарников, также планируют заложить около 27 тысяч кв. метров цветников.
Ожидается, что участниками озеленения станут около 22 тысяч человек, задействуют почти 300 единиц техники.
Во время субботника планируют очистить свыше 13 тысяч кв. метров территорий, должны вывезти 2 тысячи тонн мусора. Обрезать или спилить намерены около 3 тысяч деревьев. В генеральной уборке примут участие 56 тысяч человек, более 6 тысяч организаций, задействуют около 1,8 тысячи единиц техники.
Напомним, месячник чистоты стартовал 16 марта. По плану, за весь период должны привести в порядок более 65 тысяч кв. метров земель, обрезать 8 тысяч деревьев, вывезут 5 тысяч тонн мусора и обновят более 29 тысяч метров ограждений. Всего предполагается участие 95 тысяч человек и 10 тысяч организаций.
