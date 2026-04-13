В Уфе могут появиться улицы Высоцкого, Фаттаховой и Красникова

Главархитектура города попросила жителей поучаствовать в голосовании.

Источник: Город Уфа

В Уфе могут появиться улицы Высоцкого, Фаттаховой и Красникова. Главархитектура города попросила жителей поучаствовать в голосовании.

Новые улицы в Демском и Ленинском районах возле деревни Ветошниково хотят назвать в честь заслуженной артистки Башкирии и Татарстана Васили Фаттаховой, поэта Владимира Высоцкого и 20-кратного чемпиона по мотогонкам на льду Николая Красникова.

Также одну из улиц рядом планируется назвать Туган як, а переулок — Бесшумным.

Голосования проходят на сайте администрации Уфы. Для того чтобы отдать голос потребуется авторизация через Госуслуги.