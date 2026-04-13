На Нововоронежской АЭС выбрали лучших инженеров предприятия

Конкурс «Инженер года НВАЭС» памяти И. Л. Витковского проводится для выявления талантливых инженеров атомной станции.
На Нововоронежской АЭС конкурсная комиссия под председательством главного инженера подвела итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Инженер года» памяти И. Л. Витковского.
Победителями в четырех номинациях стали сотрудники, чьи инженерные решения напрямую повлияли на надежность энергоблоков и безопасность производства. Комиссия учитывала наличие поданных и реализованных предложений по улучшению производственной деятельности, личный вклад в соблюдение принципов культуры безопасности, наставничество и другие достижения сотрудников.
В номинации «Эксплуатация» лучшим признали ведущего инженера турбинного цеха № 6 Вячеслава Фалалеева. Одно из его ключевых достижений — активное участие в модернизации системы регулирования и защиты турбин на энергоблоках № 6 и № 7. Благодаря этому была повышена точность регулирования и срок службы турбоагрегатов.
«На Нововоронежской АЭС работаю уже около двенадцати лет. В подобном конкурсе участвую впервые. Приятно, что комиссия отметила мои труды, в прошлом году было проделано немало работы. Будем покорять новые вершины!» — прокомментировал Вячеслав Фалалеев.
Самым молодым победителем конкурса стал инженер-технолог Даниил Рыков — он работает в атомной отрасли меньше двух лет. Его отметили в номинации «Ремонт». Он участвовал в ремонте критически важного оборудования энергоблока № 5, разработал несколько решений, которые помогли улучшить условия работы персонала атомной станции. В свободное от работы время он преподает в Нововоронежском политехническом институте — филиале НИЯУ МИФИ и участвует в развитии лаборатории аддитивных технологий на базе института.
Значительный вклад в «Инженерную поддержку», по мнению комиссии, внесла инженер-химик Мария Хохлова. Ее решение помогло сократить расходы на закупку химического реагента. Мария Викторовна активно участвует в рационализаторской деятельности, является лучшим работником по культуре безопасности в своем подразделении. Также под ее руководством проходят подготовку молодые специалисты и практиканты.
Больше всего заявок было подано в номинации «Безопасность». Лучшим признали инженера турбинного цеха № 6 Романа Нелезина. Роман Олегович подал 180 предложений по улучшению за предыдущий год, из которых 173 уже реализованы. Также он разработал порядка полусотни технических решений для безопасной эксплуатации инновационных энергоблоков и принимал участие в модернизационных работах.
Конкурс «Инженер года Нововоронежской АЭС» памяти И. Л. Витковского" прошел девятый раз. Всего с 2017 года было подано более 200 заявок, в среднем по 5 участников в каждой из четырех номинаций.
Справка.
Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) — первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 — ВВЭР-440; энергоблок № 5 — ВВЭР-1000; энергоблок № 6 — ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 — в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» — № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.