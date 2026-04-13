В Хабаровском крае торговую сеть привлекли к ответственности

В Комсомольске-на-Амуре надзорный орган выявил нарушения прав людей с ограниченными возможностями в магазинах известной сети.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре надзорный орган выявил нарушения прав людей с ограниченными возможностями в магазинах известной сети. Прокурорская проверка показала, что руководство не обеспечило должных условий для беспрепятственного доступа граждан в торговые залы, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, техническое оснащение входных групп не соответствовало установленным нормам, так как кнопки для вызова сотрудников оказались сломаны или не были установлены вовсе. Также в организации не были определены сотрудники, ответственные за помощь маломобильным посетителям. Это стало основанием для возбуждения административного производства по статье 9.13 КоАП РФ за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры.

По итогам разбирательства юридическому лицу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, а должностное лицо обязали выплатить 2 тысячи рублей. В настоящее время администрация торговой сети исполнила требования прокурора и привела объекты в соответствие с законодательством, восстановив работоспособность систем вызова.

