«Артек» примет рекордное число детей из регионов России и зарубежья

Международный детский центр «Артек» в четвертую смену соберет рекордное количество детей из всех регионов России и семи зарубежных государств. Смена получила название «Солнечные ветры вселенной» и объединит более 3,5 тыс. ребят, сообщили в «Артеке».
Дети из России, Белоруссии, Франции, Турции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана станут участниками программы, посвященной космосу, науке, патриотизму и межкультурному диалогу. Ребят примут все детские лагеря центра, а особенностью смены станет реализация программы в новом центре образования «Солнечный».
«Для нас “Артек” с его вековой историей является не просто детским центром, а настоящим флагманом российской системы образования, где создана уникальная среда для воспитания молодежи, для дружбы, для всестороннего развития ребят. Мы видим живой интерес зарубежных стран к “Артеку”, к его атмосфере, к тем возможностям, которые помогают раскрывать в ребятах новые таланты. И в сфере детского отдыха наша страна проявляет абсолютную открытость. Мы готовы не только организовать отдых для школьников из других государств, но и делиться лучшими практиками, расширять международное сотрудничество», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Программа четвертой смены включит в себя образовательные, творческие, спортивные и патриотические мероприятия, в которых найдут отражение пять основных направлений: «Год единства народов России», «История наших побед», «Движение Первых», «Международная деятельность», «Большой русский стиль». Ребят ждут спортландия «Энергия спорта — сила единения», праздник народных игр «“Артек” — мозаика народных игр», массовый танцевальный флешмоб «Танцующая Русь», а также конкурсы и фестивали.
Особое внимание уделено исторической памяти и патриотическому воспитанию. В рамках смены пройдут Диктант Победы, возложение цветов к мемориалу защитников «Артека», Вахта Памяти, эстафета передачи Вечного огня, спектакль «От имени погибших. Без срока давности», а также посещение мемориала «Концлагерь “Красный”» и просмотр классических фильмов о войне.
Космическая тематика, обозначенная в названии смены, будет раскрыта через Космический диктант, флешмоб «Мир. Мечта. Космос», фестиваль высоких технологий «Артек — Земля — Космос», интерактивные лектории и «Гагаринские уроки», занятия «Разговоры о важном». Участники также смогут погрузиться в мир литературы на заседаниях «Книжного клуба», где будут обсуждаться произведения о космосе и приключениях.
Международная составляющая программы включает просветительскую акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант», национальный день «Моя страна: день погружения», литературную гостиную для иностранцев в ходе занятий по русскому как иностранному про Маяковского и другие события. Культурная программа смены будет дополнена творческими встречами с народной артисткой РФ Еленой Яковлевой и заслуженной артисткой РФ Натальей Щукиной, а также просмотрами и обсуждениями фильмов.
«Четвертая смена 2026 года станет для “Артека” по-настоящему исторической. Мы гордимся тем, что сможем принять рекордное количество ребят. Наша главная задача — дать возможность как можно большему числу детей прикоснуться к уникальной атмосфере “Артека”, найти верных друзей и раскрыть свои таланты. Безусловно, мы готовим для них максимально комфортные и безопасные условия, насыщенную образовательную и творческую программу. Уверен, эта смена запомнится каждому ребенку как одно из самых ярких событий в жизни», — отметил директор «Артека» Константин Федоренко.
