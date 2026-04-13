Товарооборот Калининградской области с Таджикистаном вырос на 34% за год. Дипломаты республики посетили регион и обсудили развитие сотрудничества. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Договорились наращивать темпы сотрудничества, развивать промышленную кооперацию, создавать совместные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства. Подтвердили взаимную заинтересованность закрепить наши планы соглашением о сотрудничестве на региональном уровне, — рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.
Кроме того, Калининградская область заинтересована во взаимных поставках кондитерских изделий. Также Таджикистан готов наращивать экспорт сухофруктов и плодовоовощной продукции.