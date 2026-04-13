Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Товарооборот Калининградской области с Таджикистаном вырос на 34% за год

Дипломаты республики посетили регион и обсудили развитие сотрудничества.

Товарооборот Калининградской области с Таджикистаном вырос на 34% за год. Дипломаты республики посетили регион и обсудили развитие сотрудничества. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Договорились наращивать темпы сотрудничества, развивать промышленную кооперацию, создавать совместные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства. Подтвердили взаимную заинтересованность закрепить наши планы соглашением о сотрудничестве на региональном уровне, — рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

Кроме того, Калининградская область заинтересована во взаимных поставках кондитерских изделий. Также Таджикистан готов наращивать экспорт сухофруктов и плодовоовощной продукции.

По словам главы региона, развитию партнёрства будет содействовать торговый дом «БРИКС Молл. Калининград», который планируют открыть в 2026 году. «Рассчитываем, что это будет не только торговая площадка, но и центр развития гуманитарных связей нашего региона со странами БРИКС», — отметил губернатор.