В Перми еврейской общине через 33 года вернули первый этаж синагоги

Еврейский общинный центр Перми и Пермского края сообщил о знаменательной вехе в своей истории. Общине удалось вернуть из аренды в свою собственность первый этаж синагоги на ул. Екатерининской, 116.
В еврейской общине Перми сообщили, что здание синагоги полностью вернулось своему истинному предназначению 33 года спустя. По словам главного раввина Прикамья Залмана Дайча, синагога станет живым центром еврейской жизни, наполненной деятельностью общины.
«Именно сейчас наступает особое время: время, когда евреи города сами принимают участие в судьбе этого места — помогают его содержать и обеспечивать необходимыми средства, которые раньше поступали от арендаторов», — отметил главный раввин.
На входе первого этажа синагоги в Перми 12 апреля Залман Дайч и председатель общины Давид Фельдман установили две мезузы — свитки с отрывками из Торы. Это одна из важнейших заповедей, которая символизирует веру, защиту и святость жилища.
Центральная синагога Перми ведет историю с 1870-х годов. Первое деревянное здание возвели в 1877 году, современное каменное — в 1913 году по проекту губернского инженера Артемьева.
В советское время, с 1929 года, синагога не работала. В здании находились различные учреждения, включая Пермский театр рабочей молодежи. Часть синагоги вернули еврейской общине в 1994 году. На первом этаже работала лишь одна организация общины — «Менора» оказывала гуманитарную помощь нуждающимся.