Красноярцам рассказали, какой рис подойдет для плова, а какой для каши

Виды и сорта риса различаются по длине зерна (круглый, средний, длинный), цвету (белый, бурый, красный, чёрный) и способу обработки. Для разных блюд нужны разные виды риса, так как их свойства отличаются в зависимости от формы зерна, содержания крахмала и способа обработки, — отмечают эксперты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Для плова хорошо подходят длиннозёрные сорта с низким содержанием крахмала (например, Басмати, Жасмин, Девзира), они остаются рассыпчатыми. Также подойдет Лазер (пропаренный белый рис) и круглозерный рис. Для ризотто используют среднезёрный рис с высоким содержанием крахмала (например, Арборио), он придает блюду кремовую текстуру. Не подходит бурый, красный и пропаренный рис. Для суши и роллов используется круглозёрный рис, который становится клейким. Не подойдет длиннозёрный и пропаренный рис. Для каш и пудингов выбирают круглозёрный рис, он становится мягким и дает кремовую текстуру. Для гарниров вбирайте длиннозёрный рис, который получается рассыпчатым, или нешлифованный (коричневый, бурый, красный, чёрный). Шлифованный белый рис быстрее готовится, бурый сохраняет больше полезных веществ, но дольше варится, а пропаренный получается рассыпчатым, — делятся специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК. Эксперты рекомендуют, выбирая рис обращать внимание на качество крупы — зёрна должны быть целыми, без пятен и сколов. Упаковка продукта должна быть целой, а этикетка содержать исчерпывающую информацию о производителе и сроке годности.