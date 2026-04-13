«Красный Яр» — серебряный призер второго тура чемпионата России по регби-7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В соревнованиях в Сочи приняли участие 11 команд, разделенных на три группы.
В группе Б наша команда «Красный Яр» обыграла «Балтийский шторм» из Калининграда (26:22) и краснодарскую «Кубань» (43:7), однако уступила московскому «Динамо» (0:31). В четвертьфинале «Красный Яр» победил «Заставу-7» из Санкт-Петербурга (35:14), а в полуфинале прошел пензенский «Локомотив» (24:19). В финальном матче красноярцы уступили «Динамо» (5:31) и стали серебряными призерами второго тура чемпионата страны.
Другая наша команда «Енисей-СТМ» в группе А уступила «ВВА-Подмосковье» и «Локомотиву». В четвертьфинале красноярцы проиграли «Динамо», а затем одолели «ВВА-Подмосковье» (24:7) и «Таганий Рог» (26:22), заняв итоговое 5-е место. Напомним, в первом туре чемпионата «Енисей-СТМ» стал победителем, а «Красный Яр» занял 5-е место. Кубок страны по регби-7 пройдет 25 и 26 июля в Москве, а 3-й тур чемпионата России — 7 и 8 ноября в Сочи.
