Калининградские туристы попались на контрабанде хирургических ножниц и 26 кг янтаря

В марте сотрудники таможенного поста Аэропорт Калининград Калининградской областной таможни остановили 47 попыток вывезти из региона товары под видом личного багажа. Рентген показал правду: в чемоданах летевших в Москву и другие города лежали партии для продажи.
Среди изъятого — 240 хирургических инструментов, больше 180 новых игрушек, 88 флаконов гель-лака для ногтей, 200 единиц бижутерии, 45 кг новой одежды и 25,7 кг бус с браслетами из янтаря. Также нашли 162 упаковки аксессуаров для волос.
По закону ЕАЭС, вывозить такое без оформления таможенных операций нельзя. Все находки признали не предназначенными для личного пользования. Теперь пассажирам грозят штрафы и конфискация — янтарный бизнес в аэропорту региона, который добывает 90% мирового янтаря, обходится слишком дорого для нелегалов.