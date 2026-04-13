Девочку, пострадавшую в пожаре под Волгоградом, спасают в реанимации

Еще двое пострадавших детей в токсикологии.

Источник: Комсомольская правда

Одна из пострадавших в пожаре в Иловлинском районе девочек находится в реанимации. Сейчас за ее жизнь борются врачи. О состоянии детей, которых привезли в больницу с места ЧП, рассказали в облздраве.

— Одна пострадавшая находится в реанимационном отделение, состояние стабильное тяжелое. Двое других пострадавших находятся в отделении токсикологии, состояние средней степени тяжести, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, трагедия произошла в 5 утра 13 апреля в хуторе Озерки Иловлинского района. Во время пожара в частном доме погибли муж и жена 43 и 38 лет. Две их несовершеннолетние дочери, их 23-летний приятель и его младшая сестра смогли выбраться из горящего дома, почувствовав запах дыма. Следком проводит проверку.