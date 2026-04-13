Девочку, пострадавшую в пожаре под Волгоградом, спасают в реанимации

Напомним, трагедия произошла в 5 утра 13 апреля в хуторе Озерки Иловлинского района. Во время пожара в частном доме погибли муж и жена 43 и 38 лет. Две их несовершеннолетние дочери, их 23-летний приятель и его младшая сестра смогли выбраться из горящего дома, почувствовав запах дыма. Следком проводит проверку.