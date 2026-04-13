Абортов в Калининградской области стало меньше на четверть

сроке до 12 недель по собственному желанию. За тот же период 2024-го их было 583. Снижение — 26,8%. Такие данные приводит уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Никитин в своём ежегодном докладе.
Главная причина, по мнению омбудсмена, — система доабортного консультирования. С женщинами говорят психологи и социальные работники до того, как принять решение. Служба работает в медучреждениях области последние несколько лет.
При этом в докладе речь идёт только об абортах по желанию женщины — без учёта медицинских показаний или социальных причин. Абсолютное снижение составило 156 случаев за год. Регион остаётся одним из немногих в стране, где публично отчитываются о такой статистике.