Абортов в Калининградской области стало меньше на четверть

В Калининградской области за 9 месяцев 2025 года женщины сделали 427 абортов на.

Источник: KaliningradToday

сроке до 12 недель по собственному желанию. За тот же период 2024-го их было 583. Снижение — 26,8%. Такие данные приводит уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Никитин в своём ежегодном докладе.

Главная причина, по мнению омбудсмена, — система доабортного консультирования. С женщинами говорят психологи и социальные работники до того, как принять решение. Служба работает в медучреждениях области последние несколько лет.

При этом в докладе речь идёт только об абортах по желанию женщины — без учёта медицинских показаний или социальных причин. Абсолютное снижение составило 156 случаев за год. Регион остаётся одним из немногих в стране, где публично отчитываются о такой статистике.