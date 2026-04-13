«Роза Хутор» начинает регламентные работы на канатных дорогах и открывает горный парк «Стрела»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 апреля на курорте «Роза Хутор» завершился зимний сезон и началась подготовка к лету. С 13 апреля работа основных канатных дорог курорта временно приостановлена для проведения регламентных работ — планового технического обслуживания.
С 13 по 30 апреля на профилактику отправятся подъемники «Роза Хутор», ведущие до отметки 2320 метров над уровнем моря, включая «Олимпию» и «Кавказский экспресс». В период межсезонья будут доступны путешествия на канатной дороге «Стрела» протяженностью около четырёх километров — самой длинной в Европе.
Из Роза Долины (560 метров над уровнем моря) «Стрела» доставит гостей на высоту 1600 метров над уровнем моря в одноимённый горный парк. Здесь можно сделать эффектные фото с видами на панорамы Кавказских гор, посетить выставку современной горной техники с ратраками и снежными пушками, попробовать итальянскую кухню в ресторане «Пастория», познакомиться с пушистыми альпаками и призвать тёплое лето, ударив в волшебный гонг.
27 апреля начнёт работу канатная дорога «Олимпия» — одна из самых зрелищных на «Роза Хутор». Она проходит над пропастью с панорамными видами на хребты Аибга и Псехако и ведёт к Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря). В этот же день заработает горный аттракцион родельбан — управляемые альпийские сани, разгоняющиеся по треку с тремя виражами до 40 км/ч.
С 27 по 30 апреля на «Роза Хутор» будет действовать специальный тариф с выгодой до 40%. Подъем на канатной дороге «Олимпия» с видами на Кавказские горы, посещение парка альпак «Пача Мама» и катание на родельбане в Горной Олимпийской деревне обойдутся в 2850 рублей.
Во время межсезонья и регламентных работ в Роза Долине для свободного посещения ежедневно открыт интерактивный парк «Моя Россия» — 11 павильонов с экспозициями, посвященными истории и культуре страны.
Летний сезон стартует на «Роза Хутор» 1 мая. Будут доступны 64 километра пеших троп, 20 километров воздушного путешествия на канатных дорогах курорта, включая ведущий на южный склон хребта Аибга открытый подъемник «Эдельвейс», парк водопадов «Менделиха» и самая высокая смотровая площадка Сочи — Каменный столб — на высоте 2509 метров над уровнем моря.
