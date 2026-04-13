«Роза Хутор» начинает регламентные работы на канатных дорогах и открывает горный парк «Стрела»

27 апреля начнёт работу канатная дорога «Олимпия» — одна из самых зрелищных на «Роза Хутор». Она проходит над пропастью с панорамными видами на хребты Аибга и Псехако и ведёт к Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря). В этот же день заработает горный аттракцион родельбан — управляемые альпийские сани, разгоняющиеся по треку с тремя виражами до 40 км/ч.