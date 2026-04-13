В Калининградской области фиксируют существенное снижение абортов

За 9 месяцев 2025 года в медицинских организациях Калининградской области сделали 427 абортов по желанию женщины на сроке до 12 недель. Годом ранее — 583. Разница — минус 26,8%. Цифры приводит уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Никитин в своём ежегодном докладе.
Каждую женщину, пришедшую прерывать беременность, перед процедурой отправляют на консультацию. С ней говорят психологи, иногда — священники и социальные работники. Задача не запретить, а дать время подумать и предложить альтернативы: помощь деньгами, жильём или вещами для новорождённого.
В отчёте омбудсмена это называется «работой Службы доабортного консультирования». И судя по цифрам, система действительно меняет решения: 156 женщин в 2025 году не дошли до операционной. Для региона с убывающим населением и дефицитом молодых семей каждая сохранённая беременность — не просто статистика.