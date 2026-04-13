616 самозанятых в Красноярском крае оформили оплачиваемый больничный

С января 2026 года в России запустили эксперимент по соцподдержке самозанятых — теперь они могут получать оплачиваемый больничный. За три месяца 616 жителей Красноярского края подали заявления на добровольное страхование, сообщили в региональном Отделении Социального фонда.
Чтобы оформить право на выплаты, нужно зарегистрироваться в СФР и начать перечислять страховые взносы — ежемесячно или сразу за весь год. Тариф — 3,84% от выбранной страховой суммы. Например, если самозанятый выбрал базу в 35 тысяч рублей, взнос составит 1 344 рубля в месяц; при 50 тысячах — 1 920 рублей. Годовой платёж — 16 128 или 23 040 рублей соответственно.
Пособие начнут выплачивать через полгода регулярных отчислений. Размер больничного зависит от стажа, суммы взносов и периода их уплаты.
Заявление можно подать через «Госуслуги», приложение «Мой налог», по почте или лично в клиентской службе СФР. О наступлении права на больничный фонд уведомит через «Госуслуги» или «Мой налог».
Участие в проекте позволяет оформить больничный в случае заболевания самого самозанятого, ребёнка или взрослого родственника. Декретные выплаты этот вид страхования не покрывает.
