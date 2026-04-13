616 самозанятых в Красноярском крае оформили оплачиваемый больничный

Чтобы оформить право на выплаты, нужно зарегистрироваться в СФР и начать перечислять страховые взносы — ежемесячно или сразу за весь год. Тариф — 3,84% от выбранной страховой суммы. Например, если самозанятый выбрал базу в 35 тысяч рублей, взнос составит 1 344 рубля в месяц; при 50 тысячах — 1 920 рублей. Годовой платёж — 16 128 или 23 040 рублей соответственно.