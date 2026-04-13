«Битва тяжеловесов»: в Калининграде российские боксёры померяются силами с гостями из Франции, Мексики и Нигерии

Поединки можно будет бесплатно посмотреть на «Матч-ТВ».

Источник: Клопс.ru

1 мая в Калининграде пройдёт «Битва тяжеловесов»: встреча между боксёрскими сборными России и мира. Программа вечера будет включать пять поединков. Подробности «Клопс» рассказали организаторы.

Главным событием станет бой чемпиона мира 2025 года и двукратного чемпиона России Давида Сурова. Российский тяжеловес с рекордом 1−0, одна победа нокаутом, встретится с мексиканцем Кевином Мартинезом, на счету которого 14 побед при одном поражении, десять из них — досрочно.

Со-главный (второй по важности) бой вечера проведёт бывший обладатель пояса WBA Gold Алексей Егоров. Его соперником станет француз Сейди Коуп — непобеждённый обладатель пояса EBU Silver с рекордом 13−0.

Помимо центральных, зрителей ждёт ещё три поединка:

Евгений Земляков встретится с нигерийцем Соломоном Адебайо, Владислав Вишев — с представителем Азербайджана Мухаммадом Абдуллаевым, Андрей Стоцкий выйдет против Халимжона Мамасолиева из Узбекистана.

Калининград организаторы выбрали не случайно: мероприятие приурочено к 80-летию региона.

По словам устроителей матча, поединки пройдут в формате трёх раундов по три минуты по правилам олимпийского бокса. Площадку спортсменам предоставит ДС «Янтарный». Посмотреть турнир можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Начало вечера запланировано на 20:00. Информация о призовом фонде и системе награждения победителей пока не раскрывается.

Матчевую встречу организуют Международная ассоциация бокса и промоутерская компания СОЮЗ при поддержке президента IBA Умара Кремлёва и Федерации бокса России. Для Калининграда это событие станет одним из заметных спортивных мероприятий, посвящённых юбилею региона.

