Собаку и кота спасли сотрудники МЧС в Нижнем Новгороде

Черный пес провалился в яму, а белый кот по кличке Софит наткнулся на железные прутья.

В минувшие выходные сотрудники экстренных служб Нижнего Новгорода дважды приходили на помощь животным. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Первым вызовом стало обращение из Сормовского района: местные жители обнаружили черного пса, который провалился в образовавшуюся на частной территории яму. Пес вел себя спокойно и без сопротивления позволил спасателям, прибывшим на место, поднять его наверх с помощью лестницы. Ветеринарный осмотр показал, что пес не пострадал, отделавшись лишь пережитым испугом.

Вторая история произошла в Приокском районе. Белый домашний кот, по счастливой случайности, избежал серьезных травм. Хозяева обратились за помощью, сообщив, что их питомец упал на забор и запутался в металлических прутьях. Прибывшая на место бригада службы спасения оперативно приступила к спасению. Кота по кличке Софит осторожно сняли с ограждения.

С использованием специального инструмента спасатели аккуратно освободили кота от прутьев. Все время проведения работ рядом с котом находились его обеспокоенные хозяева. После оказания помощи животное было передано ветеринарным специалистам для осмотра.

Ранее сотрудники МЧС спасли собаку из подвала в Нижнем Новгороде.