Беспрозванных сообщил о росте товарооборота Калининградской области с Таджикистаном

Товарооборот Калининградской области с Таджикистаном вырос за прошлый год на 34%. Тему торговли с регионом обсудили дипломаты Республики Таджикистан в ходе поездки в Калининград на мероприятия, посвященные 81-й годовщине героического штурма и взятия Кёнигсберга. Как отметил на встрече губернатор Алексей Беспрозванных, достигнута договоренность наращивать темпы сотрудничества, развивать промышленную кооперацию, создавать совместные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства.