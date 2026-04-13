Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных сообщил о росте товарооборота Калининградской области с Таджикистаном

Развитие обсудили на партнерской встрече с дипломатами Республики Таджикистан.

Источник: Комсомольская правда

Товарооборот Калининградской области с Таджикистаном вырос за прошлый год на 34%. Тему торговли с регионом обсудили дипломаты Республики Таджикистан в ходе поездки в Калининград на мероприятия, посвященные 81-й годовщине героического штурма и взятия Кёнигсберга. Как отметил на встрече губернатор Алексей Беспрозванных, достигнута договоренность наращивать темпы сотрудничества, развивать промышленную кооперацию, создавать совместные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства.

«Калининградская область заинтересована во взаимных поставках кондитерских изделий, наращивании поставок в регион сухофруктов и плодовоовощной продукции, например, лука», — прокомментировал Алексей Беспрозванных.

Также решено, что в этом году у нас начнет работу торговый дом «БРИКС Молл. Калининград», который станет не просто торговой площадкой, но центром развития гуманитарных связей региона со странами БРИКС.