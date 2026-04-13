Трудовик напал на курящих подростков в коридоре школы № 14 в Дзержинске

Учитель труда напал на старшеклассников в коридоре школы № 14 в Дзержинске Нижегородской области. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
Трудовик увидел, что подростки курят прямо в коридоре образовательного учреждения и сделал им замечание, однако это не повлияло на школьников. По данным источника, старшеклассники грубо ответили трудовику, после чего тот повалил их и скрутил.
Директор школы попыталась защитить сотрудника и оправдала его поступок. Уточняется, что в школе проводится внутренняя проверка — пока что учителя не уволили, а хулиганов не отчислили.
Портал «Живем в Нижнем» отправил запрос в министерство образования Нижегородской области для уточнения информации.
