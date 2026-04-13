Красноярские поисковики отправятся в экспедиции на места боев ВОВ

В Красноярске 15 апреля торжественно откроют Всероссийскую акцию «Вахта Памяти — 2026». Ежегодно участники поисковых отрядов выезжают на места сражений Великой Отечественной войны, где проводят раскопки, занимаются историческими исследованиями и устанавливают имена погибших солдат и офицеров.
В агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития рассказали, что церемония начнется в 11:00 с возложения цветов к Вечному огню на площади перед музеем «Мемориал Победы». Затем мероприятия продолжатся в Национальном центре «Россия» на Енисее, где отметят личные заслуги участников поискового движения. Всего в открытии акции примут участие около 180 человек.
В 2026 году в поисковые экспедиции отправятся 260 жителей края. Работы пройдут в Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской и Тверской областях, а также в Республике Карелия.
Организаторами акции выступают Роспатриотцентр и Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России». В Красноярском крае координацией занимается Дом офицеров.
Напомним, в прошлом году в экспедициях приняли участие 266 молодых людей из Красноярского края. Им удалось поднять останки 268 воинов, обнаружить восемь медальонов и медаль «За отвагу», установить шесть имен погибших и найти родственников одного из них.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.