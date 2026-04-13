Триумфальную арку в Нижнем Новгороде должны восстановить в этом году

Основные работы по восстановлению на улице Советской Нижнего Новгорода исторической Триумфальной арки планируют завершить в 2026 году. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте строительства и капитального ремонта.
Летом 2025 года МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода» заключило контракт с подрядной организацией АО «ТСНРУ» на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и устройство выставочного пространства в районе домов №№ 20, 22 по улице Советской с восстановлением Триумфальной арки.
В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство самой арки должны завершить до 10 августа, а возведение выставочного пространства около нее — до 15 ноября. Сумма заключенного контракта составила 314 млн рублей.
Напомним, что летом 2024 года при проведении земляных работ на улице Советской были обнаружены останцы Триумфальной арки, а в октябре того же года мэр Юрий Шалабаев и архитектор Елена Корсакова обсудили различные варианты их сохранения.