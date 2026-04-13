Чем опасен поздний завтрак в 40+, рассказали эксперты

Жителям Волгоградской области старше 40 лет стоит пересмотреть привычку завтракать ближе к обеду.
Международная группа ученых доказала: сдвиг времени приема пищи напрямую связан с риском ранней смертности и другими проблемами со здоровьем. Исследование, проведенное на базе больницы Mass General Brigham, затронуло почти 3000 человек в возрасте от 40 до 95 лет, — пишет «nature».
С возрастом у людей меняется не только рацион, но и режим питания. Пожилые волгоградцы, как и участники исследования, часто начинают завтракать и ужинать позже, а промежуток между первым и последним приемом пищи сокращается. Ученые назвали это тревожным сигналом.
Поздний завтрак оказался связан с целым набором негативных последствий. Среди них — хроническая усталость, снижение энергии, ухудшение качества сна, депрессивные состояния и проблемы с полостью рта. Но самое серьезное: у тех, кто регулярно откладывает первый прием пищи, зафиксирован повышенный риск смертности в долгосрочной перспективе.
В группе риска — люди с хронотипом «сова», которые предпочитают поздно ложиться и поздно вставать. Для молодого организма такие привычки могут пройти без последствий, но после 40−45 лет они начинают «подрывать» здоровье. Особенно это актуально для пенсионеров Волгограда, чей организм уже не так гибко адаптируется к сбоям режима.
Эксперты также предостерегли от увлечения модными практиками вроде интервального голодания. Если молодым от постоянно меняющегося графика питания ничего не грозит, то пожилым такой подход может нанести серьезный вред. Лучше питаться регулярно и своевременно — это простое правило помогает сохранить энергию и снизить риски для здоровья.
Для волгоградцев старше 40 лет ученые сформулировали четкую рекомендацию: не откладывайте завтрак. Даже если утром нет аппетита, легкий прием пищи в привычное время помогает настроить метаболизм и поддержать организм. Это особенно важно в условиях местного климата и ритма жизни, когда нагрузка на сердечно-сосудистую систему и без того высока.
Простой совет: поставьте будильник на 15−20 минут раньше, чтобы успеть позавтракать без спешки. Чай, каша, творог или яйцо — любой легкий вариант лучше, чем пропуск приема пищи. Здоровье начинается с малого, и режим питания — один из ключевых факторов долголетия.
