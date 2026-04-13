В Армавире обустроили новый туристический маршрут

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Василия Воробьева, в 2025 году на развитие и поддержку туристической инфраструктуры и предприятий региона из федерального и краевого бюджетов было выделено 437 млн рублей. После двух отборов субсидию получили 38 проектов, представленных предприятиями и компаниями региона. В их число вошел проект по благоустройству туристического маршрута Армавирского питомника.