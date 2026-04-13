В Армавире обустроили новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут благоустроили в Армавирском питомнике «Декоративные культуры» Краснодарского края, сообщили в администрации Армавира. Развитие турмаршрутов соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Василия Воробьева, в 2025 году на развитие и поддержку туристической инфраструктуры и предприятий региона из федерального и краевого бюджетов было выделено 437 млн рублей. После двух отборов субсидию получили 38 проектов, представленных предприятиями и компаниями региона. В их число вошел проект по благоустройству туристического маршрута Армавирского питомника.
«На территории предприятия появилась вся необходимая инфраструктура для комфортного экскурсионного обслуживания туристов. Маршрут дополнили стендом с картой, новыми скамейками, указателями, табличками с описанием растений, урнами и санитарным блоком. Сейчас мы занимаемся подключением воды и проведением электричества», — рассказал гендиректор учреждения Сергей Костюк.
