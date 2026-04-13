В Уфе 40 участниц поборются за корону «Миссис Россия Мира в Башкирии»

В конкурсе принимают участие представительницы прекрасного пола от 18 до 65 лет. Для них организованы трансформационные и творческие мастер-классы, дефиле, съемки, фотосессии.
В этом году в конкурсе принимают участие в том числе женщины с нарушением слуха (слабослышащие), а также жены и матери бойцов специальной военной операции, сообщили организаторы конкурса. Одна из главных целей конкурса — показать, что замужняя женщина и мама или мама с ограничениями слуха не перестают быть социально активным членом общества, и пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину.
Одна из участниц конкурса — мама участника специальной военной операции, мать пятерых детей, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Благовещенске Елена Фоменко.
— Я решила попробовать себя в новой роли, не просто жены, мамы, матери участника СВО. Хочу стать королевой, полюбить себя ещё больше, получить новый опыт в своей жизни, — поделилась с «Башинформом» Елена. — Мне, как маме бойца СВО, важно получить стимул, что жизнь продолжается, отправить сыну хорошую весточку. Он не сдаётся там, а я не должна сдаваться здесь.
Супруга воина СВО, жительница Бураевского района Лидия Зайруллина сообщила, что своим участием решила поддержать супруга.
— Хочу поддержать мужа, так как я участвую именно как жена участника СВО. Думаю, ему будет очень приятно, тем более что я придумала творческий номер — стих именно про нашу семью, как мы эти четыре года живём без него.
Уфимке Татьяне Закирьяновой 54 года. По ее признанию, она решила участвовать в конкурсе ради преодоления своих скрытых страхов.
— Мне захотелось получить новый опыт и соприкоснуться с красотой, почувствовать ощущение праздника, — признается Татьяна. — И в первую очередь, участие в таком мероприятии — конечно, это преодоление какого-то своего комплекса, страха выйти на сцену. Я очень рада, что я смогла преодолеть его. Планирую победить в какой-то номинации.
— Участие в данном конкурсе даёт возможность раскрыть свои таланты на публике и пообщаться с красивыми женщинами нашей республики, — отметила участница Лариса Рамазанова из Буздякского района.
Еще одно отличие проекта от других подобных в том, что все участницы станут обладательницами эксклюзивной короны и получат свой титул и ленту Королевы красоты в той или иной номинации. Обладательница титула «Миссис Россия Мира в РБ-2026» представит Республику Башкортостан на российских и международных конкурсах и фестивалях. В 2025 году впервые победительницы проекта представили регион на национальных конкурсах красоты и материнства: «Миссис Мира» в Лас-Вегасе и «Миссис Вселенная — 2025» на Филиппинах.
В 2025 году финал инклюзивного конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Мира Республики Башкортостан» стал ярким праздником.