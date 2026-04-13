В Прикамье скончалась директор Оханского краеведческого музея Татьяна Трила

Прощание с женщиной состоится 14 апреля в музее на Красной улице, 8.

Руководитель краеведческого музея в Оханске Татьяна Трила скончалась 10 марта, сообщили в администрации Оханского муниципального округа.

Татьяна Трила работала в педагогике, в редакции газеты «Оханская сторона», в Центре детского творчества, а последние годы возглавляла музей имени Павла Шардакова. Она разрабатывала авторские проекты, создала коллектив единомышленников и была депутатом окружной Думы, представляя интересы более пятисот избирателей. Женщине было 59 лет.

Прощание с Татьяной Трила состоится 14 апреля в музее на Красной улице, 8 с 10:30 до 11:40. Отпевание пройдёт в 12:00 в Успенском соборе.

Администрация округа выразила соболезнования семье, родным и коллегам, назвав уход её невосполнимой потерей.