В Прикамье скончалась директор Оханского краеведческого музея Татьяна Трила

Татьяна Трила работала в педагогике, в редакции газеты «Оханская сторона», в Центре детского творчества, а последние годы возглавляла музей имени Павла Шардакова. Она разрабатывала авторские проекты, создала коллектив единомышленников и была депутатом окружной Думы, представляя интересы более пятисот избирателей. Женщине было 59 лет.